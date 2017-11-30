Выпуск изделий из минваты увеличился на 2,6 %

В октябре российкие компании выпустили почти 3,5 млн кубометров теплоизоляционных изделий из минеральной ваты, что на 72 % больше показателя января, а за месяц выпуск вырос на 2,6 %. Об этом следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Из общего объема 32 % продукции изготовили компании Центрального федерального округа – 1,12 млн кубометров. За октябрь производство минваты снизилось на 0,9 %. Между тем с начала года выпуск изделий увеличился на 90,4 %.

Предприятия Приволжского федерального округа дали рынку 0,9 млн кубометров ваты или 22,6 % от всего производства по стране. По сравнению с сентябрем 2017 года выпуск продукции вырос на 6 %, с январем – на 78 %.

Максимальный тем роста производства минераловатной теплоизоляции отмечен в Уральском федеральном округе. С начала года выпуск продукции увеличился на 260 %, за октябрь – на 2 %. Всего в октябре уральские заводы изготовили 0,58 млн кубометров минваты или 16,6 % от общероссийского производства.