Правительство РФ до 2024 года пометит спецзнаками все товары

Правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым вводит новые меры по борьбе с контрафактом. Власти намерены создать систему маркировки всех групп товаров. Соответствующие поручения главы кабмина на днях были опубликованы на сайте правительства РФ. Однако, как отметил начальник управления стратегического развития компании «Тизол» Андрей Конышев, это вряд ли спасет рынок огнезащиты от засилья контрафактной продукции.

Медведев поручил разработать проект Минпромторгу РФ, Федеральной налоговой и таможенной службам, а также ФСБ. Он включает создание системы и концепции маркировки продукции контрольными знаками (кодами) до 2024 года на всей территории страны и план реализации. Срок выполнения поручения – 10 февраля 2018 года.

«Внедрение системы позволяет проследить весь путь движения товара – от производства до прилавка, то есть до момента реализации. Целью этих мероприятий является защита рынка от различных подделок и серых схем, а в нашей стране предостаточно и того и другого», – отметил на заседании правительства РФ Дмитрий Медведев.

В успешности этого проекта усомнился Андрей Конышев. Он посчитал, что больше пользы в борьбе с контрафактной огнезащитой принесет ужесточение контроля над сертификационными центрами. По словам Конышева, сейчас в России действует более 200 фирм, которые за определенную сумму, иногда без реальной проверки, выдают сертификат на огнезащитный материал, а это далеко не гарантия реальной эффективности продукции. Производитель может, получив сертификат, поставлять на рынок товар сомнительного содержания с «правильным» штрих-кодом.

«Я считаю, что сертификационные центры должны быть государственными и подведомственными МЧС. Штрихкодирование не поможет. Не дает гарантии на борьбу с контрафактом», – поделился Андрей Конышев с корреспондентом «Огнепортала» на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени.

Специалист предположил, что создание системы государственных сертификационных центров позволит ужесточить контроль над оборотом огнезащитных материалов.