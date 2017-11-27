В Тюмени состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса»

В Тюмени с 23 по 24 ноября состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Главными темами мероприятия стали проблемы обилия на рынке огнезащиты «нерабочих» сертификатов, новые материалы, экономия на безопасности и тенденция к импортозамещению.

На площадке собрались более 120 человек: руководители и специалисты производителей огнезащитных материалов, установок пожаротушения и автоматики, представители нефтегазовых компаний, проектных и монтажных организаций.

Липовые сертификаты

На рынке существует немало огнезащитных материалов с сертификатами, которые выдали организации, прекратившие работу. И это одна из причин низкой пожарной безопасности. Такого мнения придерживается руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз-01» Евгений Кузнецов. ВНИИПО МЧС России насчитало более 600 таких документов, и это не самое страшное.

«Сертификаты, выданные этими органами, продолжают действовать, а средства огнезащиты продолжают вращаться на рынке», – подчеркнул Е. Кузнецов.

Более того, производители предлагают продукцию с сертификатами, срок действия на которые истек. Как одно из следствий, специалисты при проектировании объекта прописывают в документации «сомнительные» покрытия, тем самым подвергая сооружение риску разрушения, а людей – реальной опасности.

Начальник управления стратегического развития компании «Тизол» Андрей Конышев обозначил масштаб катастрофы. По его мнению, на рынке порядка 90 % вспучивающихся огнезащитных составов являются контрафактными, что подтверждают данные испытаний в сертифицированных лабораториях.

«Огнезащитная эффективность в 2-3 раза меньше, чем указано в сертификатах на эту продукцию», – сказал Конышев.

По его словам, главная причина обилия сертификатов на огнезащитные покрытия – их сравнительно невысокая стоимость. В среднем этот документ может стоить 100 тысяч рублей. Однако потратить данную сумму на сертификат могут позволить далеко не все производители. В частности, коммерческий директор компании «Химпарк «Норд» Андрей Корсаков назвал ее внушительной, поскольку средства вращаются в бизнесе.

Что предлагают производители

Одна из тенденций современного рынка огнезащитных покрытий – переход с акриловых материалов на эпоксидные. Участники конференции отметили, что еще три года назад производители продвигали огнезащитные ЛКМ на основе полиакрилатов, называя их наиболее эффективными. Однако вектор сменился в сторону эпоксидных покрытий. Одна из причин – невысокая стойкость акриловых материалов в сложных условиях нанесения и при воздействии окружающей среды. Эти краски просто смываются дождем, и объект остается без защиты.

Компания AkzoNobel презентовала на конференции новый продукт – эпоксидный вспучивающийся материал Chartek 2218. По словам руководителя направления огнезащитных материалов Сергея Шабалина, продукция будет выпускаться в России, и на нее уже есть сертификат. AkzoNobel опробовала новый Chartek на объектах Ямал СПГ. Также продукцию на основе эпоксида предлагает Universum. Компания НПК «КоррЗащита» подготовила для потребителей акриловые ЛКМ, но при этом у нее также имеются и продукты на основе эпоксида. Сейчас они находятся на стадии сертификации.

«Химпарк Норд» представил устойчивые к воздействию внешней среды акриловые вспучивающиеся составы. По словам представителя компании Андрея Корсакова, несколько «традиционный» ассортимент не мешает производителю конкурировать с иностранцами. Заказчики больше склоняются в сторону отечественных производителей, и это связано с политикой импортозамещения.

Что выбирают потребители

Нефтегазовые компании, следуя политике государства, все больше склоняются к выбору отечественных материалов. Это подтвердили специалисты организаций «Газпром проектирование» и «Сибнефтьпроект».

«Мы используем иностранные и отечественные продукты, но в последнее время стараемся закладывать покрытия, которые производятся в нашей стране. Даже если они и импортные, но производятся в России. Выбор огнезащиты зависит от типа сооружения», — сказал специалист «Газпром проектирования» Руслан Сухинин.

Продукция российских компаний может быть и дешевле, считает начальник технического отдела «Сибнефтьпроекта» Алексей Колтунов, но в целом при нанесении они обходятся дороже.

Спонсором Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени выступила компания «ОБО Беттерманн».