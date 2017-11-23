Новый огнезащитный материал AkzoNobel будет выпускаться в России

Компания AkzoNobel презентовала новый огнезащитный эпоксидный вспучивающийся материал Chartek 2218. Представил материал Сергей Шабалин, руководитель направления огнезащитных материалов AkzoNobel, на проходящей сейчас в Тюмени конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

По словам спикера, новый материал уже применяется при строительстве объектов на Ямале, имеет сертификат UL1709, не содержит бор.

«Это новый Chartek 2218. Над ним компания работала много лет. Стартовал он в этом году. Включает интеллектуальное армирование для быстрого нанесения. Это значит, что материал содержит запатентованные волокна, которые при полимеризации образуют самонесущие свойства, т.е. самоармирование. Это не исключает армирование сеткой, но уменьшает ее количество. Материал выдерживает 4 часа при углеводородоном пожаре и до 2 часов при струйном пламени», – сказал С. Шабалин.

Причем выпускаться огнезащитные материалы будут и на российских площадках. По словам спикера, на одном из заводов компании в России, который специализируется на производстве покрытий для койл-коатинга, компания запустила цех по производству огнезащитных покрытий. Согласно данным Единого реестра сертификатов соответствия, сертификат на Chartek 2218 российского изготовителя «Петроком-Липецк» действует с 15 августа 2017 года.