Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

В Тюмени проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

Анастасия Крутикова 23.11.2017 В России, Новости

В Тюмени проходит международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Своим видением особенностей применения огнезащитных материалов на объектах НГК поделились представители компаний Universum, «ОБО Беттерманн», AkzoNobel, «ПО ХимЦентр», «Промторг» и «Тизол».

Началась вторая рабочая сессия, посвященная системам противопожарной защиты и установкам пожаротушения для НГК и ТЭК. В ее рамках будет заслушано еще пять докладов. О последних разработках и актуальных вопросах в этой области расскажут специалисты компаний «Плазма Т», ФЦДТ «Союз», «Техномаш», «Эридан», «УрФО-01».

Проблемные вопросы огнезащиты ТЭК и других значимых объектов будут подниматься на круглом столе. В качестве экспертов отрасли к обсуждению приглашены М.В. Гравит, к.т.н., доцент кафедры Строительство уникальных зданий и сооружений ФГАОУ ВО СПбПУ, а также Евгений Кузнецов, руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз-01».

Добавим, что в Тюмени конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» проходит пятый год подряд.

Тэги

Смотрите также

Задержаны ответственные за пожбезопасность в сгоревшем в Одессе детском лагере

Задержаны директор детского лагеря «Виктория» (Одесса) Петрос Саркисян и ответственный за противопожарную безопасность лагеря, горевшего …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон