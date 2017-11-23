В Тюмени проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени проходит международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Своим видением особенностей применения огнезащитных материалов на объектах НГК поделились представители компаний Universum, «ОБО Беттерманн», AkzoNobel, «ПО ХимЦентр», «Промторг» и «Тизол».

Началась вторая рабочая сессия, посвященная системам противопожарной защиты и установкам пожаротушения для НГК и ТЭК. В ее рамках будет заслушано еще пять докладов. О последних разработках и актуальных вопросах в этой области расскажут специалисты компаний «Плазма Т», ФЦДТ «Союз», «Техномаш», «Эридан», «УрФО-01».

Проблемные вопросы огнезащиты ТЭК и других значимых объектов будут подниматься на круглом столе. В качестве экспертов отрасли к обсуждению приглашены М.В. Гравит, к.т.н., доцент кафедры Строительство уникальных зданий и сооружений ФГАОУ ВО СПбПУ, а также Евгений Кузнецов, руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз-01».

Добавим, что в Тюмени конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» проходит пятый год подряд.