«Росатом» выбрал немецкую краску для огнезащиты Калининской АЭС

«Росатом» ищет подрядчика для нанесения огнезащитного покрытия на кабельные трассы Калининской АЭС в Твери. Заказ госкорпорации 16 ноября был опубликован на сайте Госзакупок.

Максимальная цена заявки составляет почти 4,5 млн рублей. В эту сумму входит очистка помещений кабельных полуэтажей от старого покрытия «Полистоп-К/Полипласт-К» и нанесение новой краски.

Для огнезащиты «Росатом» выбрал влагостойкую краску Pyro-safe fammotect А. Этот продукт, как следует из данных Росаккредитации, выпускает немецкая компания SVT Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International.

Работы необходимо выполнить в помещениях корпусов энергоблоков № 1, 2 и 4. Общая площадь покрытия огнезащитными материалами превышает 500 кв. метров.

Госкорпорация принимает заявки от участников аукцион до 27 ноября, а победителя определит 18 декабря.

Отметим, конкурс проводится только среди предприятий малого и среднего бизнеса.