«ТехноНИКОЛЬ» получила одобрение ФАС на покупку Izovol

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке корпорацией «ТехноНИКОЛЬ» белгородского предприятия «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий» («ЗНОиМ», бренд Izovol). Как отмечается в решении госоргана, доля компании на рынке минваты центра и северо-запада страны превысит 50 %.

Представители «Инвест-Кровли» (аффилирована корпорацией) 13 июля 2017 года подали ходатайство о приобретении 100 % акций «ЗНОиМ». Спустя три месяца ведомство вынесло решение по этому делу.

«Проведенный ФАС России анализ состояния конкуренции на рынке минеральной каменной ваты показал, что в случае осуществления указанной в ходатайстве сделки доля «Инвест-Кровля» и хозяйствующих субъектов, входящих в одну группу лиц с ООО «Инвест-Кровля», на рынке минеральной каменной ваты в географических границах Центрального и Северо-Западного федеральных округов увеличится и составит свыше 50 %. Рассматриваемая сделка не создает возможность для отдельных лиц устранить конкуренцию на рынке минеральной каменной ваты», – отмечается в документе.

Специалисты антимонопольной службы также отметили, что целью соглашения является повышение конкурентоспособности продукции российских производителей минеральной ваты и совершенствование производства.

Добавим, компания «ЗНОиМ» выпускает материалы из минеральной ваты под маркой Izovol: общестроительная изоляция, огнезащита и звукоизоляция. Производственная площадка завода находится в Белгороде.

Как писал «Огнепортал», информация о возможной покупке корпорацией белгородского бренда появилась в ноябре 2016 года. «ТехноНИКОЛЬ» опубликовала сообщение о проведении переговоров с Izovol. По данным на конец февраля 2017 года сделка находилась на согласовании в ФАС. Однако госорган впоследствии отказал «Инвест-Кровле».