«Метафракс» построит в Губахе комплекс по производству меламина

В середине ноября в городе Губаха Пермского края строители начнут возводить комплекс «Аммиак–карбамид–меламин» (АКМ). Как сообщает портал правительства региона, по проекту установки смогут выпускать 40 тыс. тонн меламина, 298 тыс. тонн аммиака и 562 тыс. тонн карбамида в год.

Формально старт реализации проекта был дан 1 ноября в Перми с подписания контрактов. В церемонии приняли участие главы компаний «Метафракс», на территории которой появится производство, подрядчиков «Уралэнергострой» (Екатеринбург) и «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» («НИИК», Дзержинск, Нижегородская область).

Общий объем инвестиций в новое производство составит 950 млн евро, а объект введут в строй в 2021 году. Базовый проект и технологию разработали специалисты швейцарской Casale, а технико-экономическое обоснование – эксперты английской фирмы Jacobs Consultancy. Комплекс АКМ возглавит Александр Лысов, который занимал в «Метафраксе» должность главного механика.

По словам председателя совета директоров «Метафракса» Армена Гарсляна, инвестпроект важен как для самого предприятия, так и для Пермского края в целом. Производство принесет бюджетам 2 млрд рублей налогов в год и даст 400 новых рабочих мест. Компании-подрядчики откроют в Губахе свои филиалы специально для реализации проекта. На время возведения комплекса в городе появятся 4,5 тыс. рабочих мест доя строителей.

Гендиректор компании «Метафракс» Владимир Даут, как сообщается на сайте предприятия, отметил, что это первый проект подобного масштаба за последние 30 лет, он уникальный с экологической и технологической точек зрения.

«Вновь построенный комплекс будет интегрирован с нашим основным производством метанола, в связи с чем производство аммиака и карбамида планируется осуществлять по технологии, включающей применение отходов производства: использование продувочных газов с производства метанола и двуокиси углерода из дымовых газов печей риформинга. Это позволит сократить выбросы, повысить энергоэффективность будущего комплекса», –сказал Даут.

Для строительства комплекса АКМ «Метафракс» планирует взять кредиты на сумму 27 млрд рублей и свыше 280 млн евро.