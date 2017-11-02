Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ярославле

Рабочий компании «Коксохиммонтаж-Волга» погиб и еще один человек пострадал в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Славнефть-Ярославнефтьоргсинтез», сообщает СУ СКР по Ярославской области. Силовики начали проверку по факту случившегося.

По данным МЧС, тревожный сигнал на пульт спасателей поступил 1 ноября в 15:55 по местному времени. На Ярославском НПЗ во время ремонта загорелась атмосферно-вакуумная трубчатая установка. Перед пожаром, как уточняет телеканал «Первый Ярославский», произошел взрыв, который и привел к трагическим последствиям.

Спасатели справились с возгоранием в течение часа. В 17:07 ведомство объявило о полной ликвидации пожара. С огнем боролись 71 человек личного состава и 20 единиц техники.

Между тем, специалисты Ростехнадзора установили причину ЧП на нефтеперерабатывающем заводе.

«При проведении газоопасных работ [на установке] произошла разгерметизация с выбросом углеводородного газа с последующим воспламенением», – сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Добавим, проблема пожаробезопасности и предотвращения подобных ситуаций станет одной из тем конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие состоится в Тюмени с 23 по 24 ноября 2017 года.