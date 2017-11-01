В России построили первый многоэтажный офис из дерева

В России появилось первое высотное офисное здание с использованием конструкций из дерева. Четырехэтажный деловой центр высотой 19,5 метров Good Wood Plaza построила в Зеленограде компания Good Wood. Площадь центра составляет 3,4 тысячи квадратных метров.

Напомним, что в 2016 году на базе ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко специалисты Good Wood провели испытания на огнестойкость клееной деревянной балки из древесины. Тогда в течение полуторачасового воздействия пламени образец под сосредоточенной нагрузкой в две тонны не достиг предельного состояния по потере несущей способности.

Добавим, что в сентябре 2017 года НИЦ «Строительство» подготовил первую редакцию СП «Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования и строительства». Готов аналогичный документ, касающийся общественных зданий. СП касаются многоквартирных и общественных зданий высотой до 25 метров (7 этажей) и 10 метров (3 этажа) соответственно.

По последней информации Минстроя, в СП будут учтены положения разрабатываемых МЧС России методик расчета огнестойкости строительных конструкций для нормирования с учетом внутренних и внешних пожаров объектов домостроения с применением конструкций из древесины и методики оценки пожарной опасности объектов домостроения с применением конструкций из древесины.

Фото: www.goodwoodplaza.ru