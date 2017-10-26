Ростехнадзор наказал дочку «Роснефти» за отсутствие заключений по огнезащите

Ростехнадзор 29 сентября привлек к административной ответственности «Ванкорнефть» (дочернее предприятие «Роснефти») за нарушение градостроительного законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, компания не подтвердила пожарную безопасность своих объектов.

Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора провели проверку на объектах «Центрального пункта сбора Ванкорского месторождения» еще летом – с 19 июня по 14 июля 2017 года. Во время обследования эксперты выявили семь нарушений.

«Не представлены заключения, подтверждающие пределы огнестойкости строительных конструкций с огнезащитой, специализированной организацией не проведено комплексное обследование технического состояния зданий и сооружений», – отметили в ведомстве.

Также на объекте оборудование и трубопроводы, эксплуатируемые в условиях контакта с агрессивными веществами, не оснащены агрегатами для контроля за коррозией.

По итогам проверки специалисты Роснетехнадзора оштрафовали «Ванкорнефть» на 200 тыс. рублей.

Добавим, «Ванкорнефть» специализируется на добыче углеводородов в месторождениях Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное) в Красноярском крае.