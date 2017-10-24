Производство минваты превысило 10 млн кубометров

Компании в третьем квартале 2017 года увеличили выпуск изделий из минеральной ваты на 14,7 %. Максимальный рост производства отмечен в Уральском федеральном округе.

Как следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы, с июля по сентябрь предприятия изготовили 10, 2 млн кубометров продукции при 8, 9 млн кубометров во втором квартале (+ 14,7 %). Максимальные объемы производства пришлись на Центральный, Приволжский и Уральский федеральный округа.

Заводы ЦФО изготовили в третьем квартале 3,4 млн кубометров минеральных теплоизоляционных изделий (+ 8,7 % к апрелю — июню) или 33,5 % от всего общероссийского выпуска. На предприятиях ПФО производство увеличилось на 17,5 % – с 1, 9 млн кубометров до 2,3 млн кубометров. На долю компаний Поволжья пришлось 22 % от общего объема.

На Урале выпуск минераловатной продукции вырос на 36,9 %. Всего в третьем квартале заводы УрФО дали рынку 1,7 млн кубометров теплоизоляции, тогда как с апреля по июнь – 1,3 млн кубометров. Таким образом, вклад уральских компаний составил почти 16,5 % в общий объем производства.