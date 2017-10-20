Склад и двухэтажный дом сгорели в Екатеринбурге

В Екатеринбурге минувшей ночью спасатели потушили два крупных пожара с общей площадью более 2 тыс. квадратных метров. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, в столице Среднего Урала горели барак и склад.

Сигнал о возгорании в расселенном доме на Дагестанской поступил на пульт спасателей около 22:00 по местному времени. К моменту прибытия пожарных здание было объято пламенем, обрушились кровля и перекрытия. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня соседний двухэтажный дом.

Спустя пять часов после вызова спасатели закончили проливку и разбор здания. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В ликвидации были задействованы 55 специалистов и 15 единиц техники.

На другом конце города на улице Минометчиков примерно в это же время загорелся склад на площади 2 тыс. квадратных метров. Сильный ветер и деревянные конструкции сооружения способствовали быстрому распространению огня. Поэтому пожарным пришлось не только бороться с возгоранием, но и спасать соседние склады.

К половине первого ночи огнеборцы потушили пламя, а через три часа завершили разбор завалов. В борьбе с огнем были задейстованы 40 специалистов и 11 единиц техники.

В обоих случаях никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причины ЧП.