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Источник: «Синдику» могли поджечь

Наталья Кузнецова 19.10.2017 В России, Новости

Эксперты озвучили основную причину крупного пожара в торговом центре «Синдика» в Подмосковье. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на первый план вышла версия поджога.

Поначалу рассматривались две основные причины – короткое замыкание и неисправность электропроводки. Однако специалисты их исключили. По словам источника, на поджог указывает стремительное распространение пламени и данные свидетелей.

Пока окончательно причина пожара не установлена, поскольку специалистам еще предстоит провести экспертизы. По завершения проверки материалы направят в правоохранительные органы.

Отметим, возгорание в центре «Синдика» стало поводом для проверки других московских торговых объектов. Как сообщает «Российская газета», на пресс-конференции 11 октября замначальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Москве Дмитрий Боровлев назвал основные причины пожаров в жилых домах столицы: в 51,6 % случаях  – неосторожное обращение с огнем и нарушение правил обращения с электроприборами – 39 %.

«На данный момент проверки в московских торговых центрах уже проводятся совместно с органами прокуратуры. При выявлении нарушений должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности», – заявил представитель ведомства.

Как писал «Огнепортал», крупный пожар в «Синдике» начался 8 октября около 15:00 по московскому времени. Площадь возгорания превысила 55 тыс. кв. метров. Спасатели вывели из здания около 3 тыс. человек. Потушить пламя огнеборцы смогли спустя 48 часов после получения тревожного сигнала. В борьбе с огнем МЧС задействовало вертолеты, автоцистерны и иную спецтехнику.

Торговый центр был застрахован на сумму 4,2 млрд рублей в  «ВТБ Страхование».

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