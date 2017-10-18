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Новосибирский оборонный завод запустит производство базальтового волокна

Наталья Кузнецова 18.10.2017 В России, Новости

Предприятие военно-промышленного комплекса «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ, госкорпорация «Ростех») увеличивает выпуск гражданской продукции.

В 2018 году компания приступает к реализации проекта по производству базальтового волокна. Об этом на пресс-с конференции 17 октября заявил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка, сообщает местное издание inforpo54.ru.

Общий объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей, из которых 25 % – прибыль НЗИВ и средства льготных кредитов.

«”Новосибирский завод искусственного волокна”  намерен приступить к реализации проекта по производству базальтового волокна. Он предварительно одобрен на комиссии по инвестициям. Ближе к началу реализации планируем рассмотреть его еще раз и принять решение о мерах господдержки» , – сказал Сергей Семка.

Запуск цеха намечен на конец 2020 года. Завод рассчитывает выпускать до 15 тыс. тонн базальтого волокна в год. Выход на полную мощность запланирован на 2022 год

Добавим,  «Новосибирский завод искусственного волокна» (город Искитим) основан в 1954 году. Предприятие выпускает взрывчатые вещества, военную технику, мебель, канцелярские товары, пластиковую тару.

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