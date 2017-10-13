На предприятии «Роснефти» 67 спасателей тушили пожар

На территории цеха филиала «Новокуйбышевской нефтехимической компании» (самарское подразделение корпорации«Роснефти») 12 октября произошел пожар.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, сигнал о возгорании на предприятии поступил около 06:20 утра по местному времени. К месту происшествия выехали 67 спасателей и 16 единиц техники. Как оказалось, в кабельном канале цеха горела изоляция на площади 20 квадратных метров.

Огнеборцы потушили пламя к 7 утра.

Сейчас эксперты выясняют причину пожара и оценивают ущерб от случившегося.

Как писал «Огнепортал», возгорание на «Новокуйбышевской нефтехимической компании» стало вторым за октябрь на объектах НГК.

На прошлой неделе, 5 октября, произошел крупный пожар на нефтеперерабатывающем предприятии «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез». Спасатели боролись с пламенем около пяти часов.

Добавим, пожарная безопасность на нефтегазовых объектах станет одной из тем для обсуждения на мероприятии в Тюмени. Международная конференция«Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» пройдет с 23 по 24 ноября 2017 года.