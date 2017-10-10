Спасатели запустили дроны в ТЦ «Синдика»

Сотрудники МЧС обследовали торговый центр «Синдика» на западе МКАД при помощи беспилотных аппаратов. Как сообщает пресс-служба ведомства, таким образом они искали скрытые очаги горения и оценивали состояние здания.

Как показало обследование, внутри ТЦ находиться опасно, и существует угроза дальнейшего обвала здания. Кроме того, внутри объекта опасно находиться и самим пожарным. Поэтому специалисты продолжают работы снаружи здания при помощи специальной техники.

Добавим, как сообщает ТАСС, торговый центр был застрахован на 4,2 млрд рублей. ВТБ оценивает реальную сумму риска в 3 млн евро.

Как писал «Огнепортал», крупный пожар в Подмосковье произошел в минувшее воскресенье, 8 октября. Спасатели вывели из здания около 3 тыс. человек. Площадь возгорания превысила 55 тыс. квадратных метров. В здании обрушилась кровля на площади 1000 квадратных метров.

Пожарные боролись с огнем больше 12 часов, а ликвидировать возгорание удалось только к утру следующего дня. В тушении были задействованы более 350 специалистов, три вертолета и иная спецтехника. При пожаре пострадали три человека.

Сейчас дознаватели проводят проверку по факту пожара.