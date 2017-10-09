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ТЦ «Синдика» сгорел на МКАД на площади более 50 тыс. кв. метров

Наталья Кузнецова 09.10.2017 В России, Новости

Спасатели больше 12 часов тушили крупный пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Возгорание, как сообщает ГУ МЧС по Московской области, произошло в деревне Раздоры Одинцовского района.

Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в воскресенье, 8 октября, в 15:08. Уже на месте огнеборцы увидели, что с автопарковки валит густой дым, но открытого огня нет. Сотрудники МЧС незамедлительно вывели из здания 3 тыс. человек. В это время пламя охватило автомобили на парковке, и они начали взрываться. Огонь охватил здание рынка. Общая площадь пожара к 18:00 достигла 55 тыс. квадратных метров. Также на площади 300 квадратных метров обрушилась кровля здания. Возгоранию был присвоено повышенный третий уровень сложности.

На место ЧП прибыла авиация и насосно-рукавный комплекс «Шквал». Два вертолета Ка – 32 Московского авиационного центра вылили на очаг пожара более более 600 тыс. литров воды.

МЧС объявило о локализации пожара в 22:56 вечера. К этому моменту с огнем боролись более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе и три вертолета Ка-32, а также автолестницы, пожарные автоцистерны и коленчатые подъемники.

Спустя 8 часов пожарные локализовали открытое горение.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

Как уточняет ТАСС, на рынке «Синдика» хранились баллоны, стройматериалы и ЛКМ. На складе жили и работали в основном мигранты из ближнего зарубежья.

Фото interfax.ru

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