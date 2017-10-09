ТЦ «Синдика» сгорел на МКАД на площади более 50 тыс. кв. метров

Спасатели больше 12 часов тушили крупный пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Возгорание, как сообщает ГУ МЧС по Московской области, произошло в деревне Раздоры Одинцовского района.

Сигнал о ЧП поступил на пульт спасателей в воскресенье, 8 октября, в 15:08. Уже на месте огнеборцы увидели, что с автопарковки валит густой дым, но открытого огня нет. Сотрудники МЧС незамедлительно вывели из здания 3 тыс. человек. В это время пламя охватило автомобили на парковке, и они начали взрываться. Огонь охватил здание рынка. Общая площадь пожара к 18:00 достигла 55 тыс. квадратных метров. Также на площади 300 квадратных метров обрушилась кровля здания. Возгоранию был присвоено повышенный третий уровень сложности.

На место ЧП прибыла авиация и насосно-рукавный комплекс «Шквал». Два вертолета Ка – 32 Московского авиационного центра вылили на очаг пожара более более 600 тыс. литров воды.

МЧС объявило о локализации пожара в 22:56 вечера. К этому моменту с огнем боролись более 350 человек и свыше 180 единиц техники, в том числе и три вертолета Ка-32, а также автолестницы, пожарные автоцистерны и коленчатые подъемники.

Спустя 8 часов пожарные локализовали открытое горение.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали три человека.

Как уточняет ТАСС, на рынке «Синдика» хранились баллоны, стройматериалы и ЛКМ. На складе жили и работали в основном мигранты из ближнего зарубежья.



Фото interfax.ru