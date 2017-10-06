Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Нижегородской области

Пожарные около пяти часов ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез». Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, пожар на НПЗ произошел 5 октября в Кстовском районе региона.

Тревожный сигнал поступил на пульт спасателей в 14:35 по местному времени. К месту ЧП выехали пожарные подразделения и оперативная группа регионального МЧС. На предприятии во время подготовительных ремонтных работ произошло возгорание со взрывом на одном из резервуаров. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Огнеборцы развернули три боевых участка и провели пенную атаку. В 17:00 было объявлено о локализации пожара, а спустя два часа – о ликвидации последствий возгорания.

В тушении пожара были задействованы 237 специалистов и 50 единиц техники, в том числе 199 спасаталей и 40 спецтехники МЧС. Как уточняет телеканал «Россия 24», крупное возгорание удалось потушить при помощи двух пожарных поездов.

По уточненным данным, в результате происшествия никто не пострадал. После ликвидации последствий пожара специалисты «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез» начали проверку работы технологических схем. Сейчас завод работает в штатном режиме.

Добавим, проблему профилактики подобных ситуаций обсудят на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие пройдет в Тюмени с 23 по 24 ноября 2017 года.