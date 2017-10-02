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Правительство РФ ввело правила пожаробезопасности для храмов

Наталья Кузнецова 02.10.2017 В России, Новости

Правительство России дополнило «Правила противопожарного режима в Российской федерации» новым разделом, касающимся религиозных объектов. Постановление  30 сентября было опубликовано на официальном сайте кабмина.

Как следует из документа, в месте для богослужения обязательно наличие не менее одного огнетушителя, в молельных залах запрещается хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Эти вещества необходимо хранить в специальных местах в объеме суточной потребности.

Поправки запрещают проводить пожароопасные работы внутри здания в присутствии прихожан, устанавливать вешалки для одежды на расстоянии менее 1,5 метров от подсвечников и иных источников открытого огня, размещать траву в молельном зале в праздник Святой Троицы более чем на сутки.

Документ также устанавливает правила установки устройств с открытым огнем – подсвечников, светильников, кадила и иных предметов.

«Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации объектов религиозного назначения различных конфессий, при этом учтены особенности внутренних установлений религиозных организаций, соблюдаемых при совершении богослужений», –отметило Правительство РФ.

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