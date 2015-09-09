Завод теплоизоляционных материалов открылся в Рязани

В Рязани открыт завод корпорации «ТехноНиколь». На нем будут производиться теплоизоляционные материалы из жесткого пенополиизоцианурата. При выходе завода на полную мощность объемы производства позволят заместить половину аналогичной продукции, которая в настоящее время поставляется в Россию из-за рубежа. Производственные мощности новой линии составляют 30 млн квадратных метров в год. Продукцию будут реализовывать на российском рынке и рынках СНГ. Общий объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей, запуск производства позволил создать 50 новых рабочих мест.

«Скорость этой линии – 60 метров в минуту, это в полтора–два раза больше, чем делают аналогичные линии в той же Европе. Линия автоматизированная, технологичная, выпускает один из самых современных изоляционных материалов, который уже снискал огромную популярность и в США, где занимает наибольшую долю рынка, и в Европе», – сообщил Владимир Марков, генеральный директор компании «ТехноНиколь».

На территории завода создана научная лаборатория, которая контролирует качество продукции и занимается разработками новых рецептур. В будущем предполагается открыть научно-исследовательский центр по созданию и развитию продукции на основе полиуретанов.