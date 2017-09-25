«РН-Туапсенефтепродукт» выделил 24 млн рублей на противопожарную защиту

«РН-Туапсенефтепродукту» (входит в Роснефть) требуется дополнительное обеспечение противопожарной защиты резервуарных парков №№2,4. На эти цели компания выделила 24 475 560 рублей. Подробная информация размещена на сайте Госзакупок.

Согласно техническому заданию, необходимо выполнить строительно-монтажные работы по установке лафетных стволов, их подключению к сетям электроснабжения и В2, В10.

В перечень объектов в рамках строительства входят:

стационарные лафетные стволы в районе РВС №№ 14,15,16,27,28,32,37,46,47 для орошения не менее чем двумя струями каждого резервуара. Лафетные стволы устанавливаются на вышки высотой от 4 до 7 метров;

подключение лафетных стволов к сетям В2, В10 выполнить через водопроводные колодцы с установкой в них запорной арматуры (задвижек). Запорная арматура включается дистанционно;

электроснабжение электроприводных задвижек системы пожаротушения стационарных лафетных стволов;

прокладка проектируемых силовых и контрольных кабелей по существующим и проектируемым кабельным конструкциям и в земле.

Строительные работы необходимо выполнить за полгода. Заявки можно подавать до 12:00 (мск) 28.09.2017 года. Подведение итогов запланировано на 12:00 (мск) 12.10.2017 года.

Фото: tekkub.ru