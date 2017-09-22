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В горевшей в Ростове высотке огонь распространялся по фасаду

Анастасия Крутикова 22.09.2017 В России, Новости

21 сентября в центре Ростова горела 10-этажная гостиница Torn Haus. Огонь распространялся по фасаду здания.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 13.52 (мск) и уже через четыре минуты пожару был присвоен ранг пожара №2, в 14.00 (мск) повышен до №3. Площадь пожара превышала 800 квадратных метров. Со здания огонь перекинулся на припаркованные рядом семь машин. По информации «РИА Новости», из-за вероятности распространения пламени на другие строения жители близлежащих домов были эвакуированы: «Из здания гостиницы эвакуировали 250 человек, из соседних домов и детсада — 161, в том числе 61 ребенка».

По информации источника издания, возгорание началось с облицовки здания, которая была выполнена из горючего материала, что затруднило тушение пожара. Локализовать его удалось в 15.15 (мск), полностью ликвидировать — к 18.58 (мск).

В пожаре погибло два сотрудника отеля. Следственный комитет Ростовской области уже возбудил уголовное дело по статье ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Вместе с сотрудниками МЧС они осматривают место пожара.

«В ходе расследования уголовного дела следователями будет изъята разрешительная документация на строительство гостиницы, назначены и проведены необходимые экспертизы, проведены иные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления», — сообщает ведомство.

МВД Ростовской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»: умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Фото: don24.ru

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