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Передовиков по выдаче протоколов испытаний посетит руководитель Росаккредитации

Анастасия Крутикова 19.09.2017 В России, Новости

Информация о посещении руководителем Росаккредитации Алексеем Херсонцевым лабораторий, которые выдают наибольшее число протоколов испытаний, появилась 18 сентября на сайте ведомства. Такое решение было принято по итогам его встречи с руководителями российских организаций в области оценки соответствия продукции.

Запланировано посещение лабораторий Москвы, Московской, Орловской, Костромской и Ярославской областей.

В Росаккредитации подчеркивают, что для ликвидации бумажных лабораторий необходимо систематическое взаимодействие между участниками национальной системы аккредитации.

Отметим, что за июнь-июль Росаккредитацией приостановлена работа 13 органов по сертификации, 8 испытательных лабораторий, трех организаций в области обеспечения единства измерений. Сертификационные органы, в которых были обнаружены нарушения: ООО «Градиент», ООО «Экоресурс», ООО «Академ Тест», АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», ООО «МилТест», ЗАО ТИБР, ООО «Магадан-Тест») Испытательные лаборатории, где также выявлены нарушения: ООО «НПО ФорКаб», ООО «Градиент», ЗАО ТИБР.

В марте-мае были закрыты 4 органа по сертификации, 12 испытательных лабораторий, одной организации в области обеспечения единства измерений. Нарушения в работе органов по сертификации выявлены в компаниях ООО «Контур-Сертификация», ООО «НТЦ Автоэксперт», АНО Региональный центр сертификации «Башстройсертификация», и испытательных лабораториях — ООО «Атриум», ООО ИПЦ «Сейко», ООО «Железный кряж», ООО «МИТРАНС», ООО «Инновационные решения».

Фото: itcontest.ac.gov.ru

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