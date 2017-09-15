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Разработаны проекты СП по проектированию и строительству деревянных многоэтажек

Анастасия Крутикова 15.09.2017 В России, Новости

В разработанных НИЦ «Строительство» СП указаны требования пожарной безопасности к общественным и жилым зданиям с использованием деревянных конструкций.

Как в проекте СП, касающегося общественных зданий, так в проекте СП о жилых многоэтажках говорится, что для повышение класса пожарной опасности элементов конструкции из древесины можно использовать конструктивные материалы, для огнезащиты древесины должны применяться составы I и II групп огнезащитной эффективности.

Жилые и общественные (кроме зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1) здания с применением деревянных конструкций из незащищенной древесины (К3) в качестве основных будут возводится высотой не более 15 метров.

При этом высота общеобразовательных школ, школ-интернатов (кроме спальных корпусов), детских дошкольных учреждений (также кроме спальных корпусов), объектов социальной защиты с применением деревянных строительных конструкций в качестве основных не превысит 10 метров.

Как в общественных, так и жилых зданиях с деревянными конструкциями в качестве основных должны быть установки автоматической пожарной сигнализации и/или автоматическими установками пожаротушения.

Предложения по СП принимаются до конца октября.

Напомним, что в 2016 году Минпромторг говорил о старте разработок и актуализации норм, касающихся возведения жилых многоэтажек из дерева. По госзаказам из древесины в стране будут возводиться до 10 % объектов социальной и иной инфраструктуры.

 

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