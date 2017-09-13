Крыши жилых домов загорелись в двух городах России

В Санкт-Петербурге и Улан-Удэ сегодня утром, 13 сентября, загорелись крыши жилых домов. Площадь двух возгораний превысила 400 квадратных метров.

Первый пожар произошел в четырехэтажном здании в столице Бурятии на улице Октябрьской. Как сообщает ГУ МЧС по Республике Бурятия, тревожный сигнал поступил на пульт спасателей около 4 ночи по местному времени (22:46 по московскому времени). Прибыв на место, огнеборцы вывели из дома 72 человека, в том числе 15 детей.

Тушение огня осложнялось тем, что пламя очень быстро распространялось по пустотным перекрытиям между четвертым этажом и чердаком. Спустя три часа после вызова пожарные полностью потушили возгорание. В результате ЧП сгорела кровля на площади 400 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки или неосторожного обращения с огнем.

Спустя 8 часов российским огнеборцам пришлось тушить пламя в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает региональное ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил на телефон «01» в 06:05 утра. На улице Чайковского полыхала крыша четырехэтажного дома на площади 100 квадратных метров.

Из горящего здания спасатели вывели 20 человек. Спустя 2,5 часа после вызова пожарные справились с пламенем.

В обоих случаях обошлось без погибших и пострадавших.