Американская компания откроет завод огнеупоров

В Татарстане к концу 2017 года откроется предприятие по выпуску огнеупорных материалов. Проект реализует американская компания Allied Mineral Products Rus (Аллайд Минерал Продактс Рус), сообщает агентство инвестиционного развития региона (АИР).

Производство разместилось на территории особой экономической зоны «Алабуга». Планируется, что предприятие поначалу будет выпускать до 2400 тонн продукции в год. Объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 845 млн рублей.

Как отметили в АИР, инвестор изначально планировал выпускать формовочные огнеупорные материалы в другом регионе и использовать сырье Татарстана. Однако представители компании после встреч со специалистами агентства изменили решение и разместили производство в ОЭЗ «Алабуга».

Отметим, реализация проекта у Allied Mineral Products заняла немногим более года. В ноябре 2016 наблюдательный совет «Алабуги» поддержал идею американского инвестора по организации нового производства. Компания планировала выпускать 2,8 тыс. огнеупоров в год.

Allied Mineral Products основана в 1961 году. Более чем за 50 лет компания открыла 12 предприятий по выпуску монолитной футеровки и формовочных огнеупоров в семи странах мира. Allied представлена в Индии, Китае, Бразилии, Чили, ЮАР, США и Голландии.