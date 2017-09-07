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«Лидер ЧС» поможет спасателям искать очаги лесных пожаров

Наталья Кузнецова 07.09.2017 В России, Новости

Российским спасателям природные пожары поможет искать новый спутник, выполненный по спецзаказу. Ведомство до 2025 года запустит космический агрегат. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил начальник департамента гражданской защиты МЧС Андрей Лутошкин, сообщает ТАСС.

По его словам, на вооружении спасателей имеется шесть спутников российского производства, которые осуществляют мониторинг ЧС. Ведомство также пользуется данными 12 зарубежных аппаратов. В июле МЧС запустило новый агрегат, и он скоро заступит на дежурство.

«До 2025 года у нас будет запущен еще один спутник, «Лидер ЧС», специально по заказу МЧС России, который также будет работать по вопросам мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе и природных пожаров», – сказал Андрей Лутошкин.

Отметим, российские и зарубежные спасатели для поиска очагов возгорания помимо космических аппаратов используют беспилотники. Так, в Свердловской области сотрудники МЧС этим летом запустили аппарат Zala, а их американские коллеги – квадрокоптеры.

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