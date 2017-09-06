Российские текстильщики начнут работать с Японией в применении огнестойких волокон

Специалисты Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) договорились с японской химической компанией «Канека» о сотрудничестве в сфере расширения применения огнестойких волокон.

Об этом сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России «Рустекстиль».

Сотрудники ИНПЦ ТЛП 1 сентября принимали в Москве гостей из Японии. Представители «Канека» устроили презентацию ассортимента продукции, а также обсудили направления совместной работы со специалистами Центра и перспективные технологии. Участники встречи выразили готовность начать сотрудничество в рамках расширения сферы применения огнестойких волокон японского производства.

Помощник руководителя ИНПЦ ТЛП Наталья Быкова пояснила агентству РИА Новости, что «Канека» предлагает модакриловые волокна с функцией самозатухания. Эта технология останавливает распространение огня и гасит пламя при помощи обугленного защитного слоя.

«Основные области применения этих волокон, как в чистом виде, так и так и в смеси с другими волокнами, это — огнезащитная специальная одежда, а также постельные принадлежности, домашний и технический текстиль, в том числе фильтры», – сказала Наталья Быкова.