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«Калашников» выделил 4 млн рублей на огнезащиту

Наталья Кузнецова 05.09.2017 В России, Новости

Стрелковый концерн «Калашников»  (Ижевск) 4 сентября объявил новый тендер на выполнение огнезащитных работ на производственном объекте. Максимальная цена составляет 4 млн рублей – в два раза меньше, чем при аукционе от 3 августа 2017 года.

Победитель конкурса обязан провести огнезащитную обработку конструкций корпуса КТЦ. В частности, необходимо покрыть специальной краской элементы ферм, горизонтальных связей, лестницы, крепления витража, внутренние помещения, выполнить огнезащиту металла и распорок здания.

Заказчик указал в качестве предпочитаемых материалов состав Терма Люкс с пределом огнестойкости: 0,25 до 1,5  часа, грунтовку ГФ-021, растворитель Р-646, огнезащитную мастику и базальтовый рулонный материал.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября. Победителя аукциона определят 19 сентября.

Напомним, в начале августа концерн «Калашников» разместил тендер на выполнение огнезащитных работ на производственном корпусе КТЦ. Цена заявки составляла немногим более 8 млн рублей. Конкурс так и не состоялся, поскольку 16 августа концерн отменил закупку.

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