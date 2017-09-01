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Рязанский завод «ТехноНИКОЛЬ» расширяет географию поставок

Наталья Кузнецова 01.09.2017 В России, Новости

Заказчики из Новой Зеландии получили партию каменной ваты российского производства. Продукцию в эту страну поставил «Завод ТЕХНО» (Рязань), сообщает компания  «ТехноНИКОЛЬ».

Предприятие изготовило первую партию базальтовой изоляции для Новой Зеландии и отправило ее морским контейнером. Продукция на днях была доставлена в юго-западную часть Тихого океана.

По словам директора «Завода ТЕХНО» Павла Морковина, в Новой Зеландии практически нет компаний, выпускающих стройматериалы, поэтому большая часть продукции импортируется из Европы.

«Защита окружающей среды имеет большое значение для компаний Новой Зеландии. А утеплители из каменной ваты от ТехноНИКОЛЬ считаются безопасными, широко востребованы в России и странах СНГ. После получения обратной связи завод намерен организовать регулярные поставки продукции по морю в новый регион», — сказал Павел Морковин.

Предприятие ранее начало поставки каменной ваты в Киргизию, Украину, Казахстан, Армению, Беларусь и Азербайджан. Продукция поступает в страны Балтии, Восточной Европы и Скандинавии.

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