«РЖД» потратит на обслуживание систем пожаробезопасности около 60 млн рублей

Горьковский филиал «РЖД», расположенный в Нижнем Новгороде, объявил аукцион на оказание услуг по обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Документация опубликована на портале Госзакупок и электронной торгово-закупочной площадке «РЖД».

Максимальная цена контракта составляет почти 59 млн рублей. Договор с подрядной организацией заключается на два года – с 1 января 2018 по 31 декабря 2020.

Победитель аукциона обязан обслуживать более 300 объектов в Удмуртии, Татарстане, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии, Кировской, Свердловской (район Красноуфимска), Нижегородской, Владимирской областях. В перечень работ входит, в частности, техническое обслуживание противопожарного оборудования, проверка и контроль работоспособности сигнальных устройств, монтаж и наладка агрегатов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 октября. «РЖД» рассмотрит поступившие предложения от участников в 11:00 по московскому времени 20 октября, а победителя определит через четыре дня.