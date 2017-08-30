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Российские компании на 40 % увеличили выпуск минеральной ваты

Наталья Кузнецова 30.08.2017 В России, Новости

Российские предприятия за семь месяцев с начала 2017 года произвели 18 740 тыс. кубометров продукции «Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Об этом сообщается в отчете Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Максимальные объемы выпуска минеральной ваты пришлись на заводы Центрального федерального округа – 6 462 тыс. кубометров (34,5 % всей продукции), Приволжского ФО – 4 134тыс. кубометров (22 %), Северо-Западного ФО – 2 954 тыс. кубометров (15,76 %) и Урала – 2402 тыс. кубометров (12,8 %).

Самый низкий показатель производства минераловатных изделий зафиксирован в Северо-Кавказском ФО – 19,3 тыс. кубометров или 0,1 %.

В целом с начала года выпуск огнезащитной ваты вырос на 40,09 % – с 2027 тыс. кубометров до 3 383,5 тыс.

Объемы производства прибавляли во всех округах кроме СКФО, где не по данным ЕМИСС в июле с заводов не вышло ни одного кубометра ваты.

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