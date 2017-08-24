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Сотрудники МЧС «потушили» пожары в двух высотках УрФО

Наталья Кузнецова 24.08.2017 В России, Новости

Спасатели Уральского Федерального округа после трагедии в Лондоне и возгорания высотки в Москве  на этой неделе учились тушить пожары в высотных зданиях. Тренировки состоялись в Екатеринбурге в здании бизнес-центра «Высоцкий» (высота 188 метров и 54 этажа) и в тюменской 16-ти этажке.

Как сообщает ГУ МЧС по Тюменской области, по легенде учений пламя вспыхнуло на 10-м этаже здания. Сильный дым не позволил жильцам верхних этажей покинуть опасное место. Пожарные для спасения людей использовали подъемники, спасательный рукав и альпинистское снаряжение.

Главной проблемой стал транспорт. Сотрудникам МЧС помешали припаркованные у дома автомобили жильцов. По словам начальника 32-го отряда  Евгения Шатунова, отсутствие мест для пожарных машин увеличивает время развертывания специальной техники, что может негативно сказаться на спасении людей.

Екатеринбургским огнеборцам пришлось бороться с огнем на 51-м этаже на высоте 183 метра, сообщает E1.ru.

Спасатели эвакуировали пострадавших на носилках на пожарном лифте с надетыми на лицо масками «Самоспасатель».

Также был задействован вертолет Ми-8 – эта машина сняла со смотровой площадки одного из «погорельцев» при помощи лебедки. Огонь на небоскребе пожарные потушили насосами высокого давления.

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