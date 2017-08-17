В Москве сгорел склад с лакокрасочными материалами

Минувшей ночью на Северо-Востоке Москвы произошел крупный пожар на складе химической продукции и лакокрасочных материалов. Как сообщает столичное управление МЧС, площадь возгорания составила около 15 тыс. квадратных метров.

Сигнал о пожаре в торгово-промышленном здании на улице Полярной поступил на пульт спасателей 16 августа в 23:04 вечера. Спустя семь минут первые подразделения прибыли к месту возгорания. К этому моменту огонь охватил 800 квадратных метров площади.

В очаге пожара взрывались канистры с лакокрасочными материалами и нефтехимическими продуктами, обрушились перекрытия. Огонь распространился на площадь более 10 тыс. квадратных метров.

Для борьбы с пламенем в воздух поднялись два вертолета Московсокго авиационного центра. Спустя три часа после вызова сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание. Полностью пожар был ликвидирован в 04:16 утра.

На месте работали специалисты передвижной лаборатории ГУ МЧС по Москве, 175 пожарных и 65 единиц техники.

По предварительным данных, в результате пожара никто не пострадал. Превышения ПДК не зафиксировано.

