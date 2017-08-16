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Огнеборцы потушили крупный пожар на челябинском меткомбинате

Наталья Кузнецова 16.08.2017 В России, Новости

На Южном Урале сегодня утром, 16 августа, произошел крупный пожар на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) в цехе №7. Как сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области, площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Сигнал о возгорании в Челябинске поступил в 07:46 по местному времени. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. К месту ЧП выехали 13 единиц техники и 48 человек. Спустя некоторое время группировка огнеборцев была увеличена.

На заводе горели две транспортерные ленты в цехе по производству ферросплавов. Поначалу площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, но затем она увеличилась более чем в два раза. Спасатели и сотрудники цеха смогли предотвратить распространение огня. Около 9 утра специалисты ликвидировали открытое горение и приступили к проливке конструкций. В тушении были задействованы 56 человек и 18 единиц техники.

В МЧС отметили профессионализм руководства и персонала цеха. Специалисты еще до прибытия пожарных эвакуировали 20 человек. Благодаря этому никто не пострадал.

Сотрудники пожарного надзора сейчас выясняют причины и обстоятельства возгорания.

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