В Подольске загорелся лакокрасочный завод

Пожарные в понедельник, 14 августа, ликвидировали возгорание на Подольском заводе стройматериалов, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Сигнал поступил на пульт спасателей в 15:20 по местному времени. На место происшествия выехали 11 единиц техники и 31 человек личного состава. Как оказалось, площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров. Сотрудники МЧС полностью потушили пламя спустя 25 минут после вызова.

Как уточняет «Региональное информационное агентство Московской области», пламя вспыхнуло в цехе, где производят лакокрасочную продукцию. Во время рабочего процесса из-за технологической вспышки загорелся растворитель. В результате возгорания никто не пострадал.

На Подольском заводе стройматериалов не смогли прокомментировать ситуацию. Телефон предприятия не отвечал.

Добавим, как сообщается на сайте компании, завод работает больше 100 лет. Он выпускает огнезащитную краску, полимерные полы, герметики, эмали, клей, жидкую гидроизоляцию, грунтовки, водно-дисперсионные и органорастворимые ЛКМ.