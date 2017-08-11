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РКС выделил 8,5 млн рублей на обслуживание систем пожаротушения

Наталья Кузнецова 11.08.2017 В России, Новости

Холдинг «Российские космические системы» (Москва) 10 августа объявил аукцион на техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения. Документация опубликована на сайте Госзакупок и площадке «Газпромбанка».

Максимальная цена заявки составляет немногим более 8,5 млн рублей. Подрядчик обязан провести техническое обслуживание и выполнить планово-предупредительный ремонт пожарного оборудования на двух объектах холдинга: Научный центр оперативного мониторинга Земли и завод ракетно-космического приборостроения. Срок выполнения работ – 20 дней с момента заключения контракта.

Победитель аукциона должен выполнить ряд работ. В частности, проверить срабатывание установок пожарной автоматики, проконтролировать состояние корпуса и деталей агрегата, шкафов сигнализации, световых оповещателей, при необходимости – провести ремонт оборудования и выполнить в целом наладку системы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 августа. Победителя производитель космического оборудования определит 7 сентября.

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