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Производители подняли цены на огнетушители на 22,17 %

Наталья Кузнецова 10.08.2017 В России, Новости

В России за первое полугодие 2017 года выросли средние цены производителей на огнетушители. Как следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в июне цена на один прибор составляла 1252 рубля 35 копеек.

Огнетушители, по информации ЕМИСС, выпускаются в двух федеральных округах – Центральный и Северо-Западный. Самые низкие цены на средства огнезащиты действуют в ЦФО. С января по июнь стоимость огнетушителей в центральной части страны варьировалась с 974,2 рубля в начале года до 1005,23 рублей к середине.

Самая низкая цена была зафиксирована в феврале – 917,62 рубля, самая высокая – в мае (1013,7 рублей).

В СЗФО расценки на огнетушители держатся стабильно уже полгода. Агрегат производители предлагают в среднем по цене 2430 рублей.

Динамика расценок в ЦФО сказалась на показателе роста цен в целом по стране. С января по июнь цены выросли на 22,17 %. В начале года огнетушители продавались за 1025,08 рублей за штуку, а спустя полгода цена выросла более чем на 200 рублей.

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