Ученые Перми придумали мину для тушения пожаров

Ученые Пермского университета предложили новый способ тушения пожаров на расстоянии три километра. Для этого можно использовать специальную мину.

Как сообщает пресс-служба вуза, технология представляет собой обстрел минами-огнетушителями небольших лесных пожаров. Сама мина состоит из материалов разнйо прочности. Агрегат, попав в цель, разрушается, а пожаротушащее вещество распыляется на участке леса.

Один разработчиков мины доктор технических наук, профессор кафедры механики и математического моделирования ПГНИУ Олег Пенский отметил, что благодаря этой мине можно тушить пожары с большого расстояния без риска для спасателей.

«Небольшие пожары бывает сложно потушить из-за невозможности подойти к ним, если они разгорелись на труднодоступной территории. Мины позволяют обстреливать пожар с катера или любого открытого пространства», — сказал ученый.

Мины забрасываются при помощи выстреливающего устройства. Разработанный учеными агрегат подходит к любым минометам, в том числе и к орудиям времен Великой Отечественной войны.

Помимо тушения пожаров мины можно использовать для уничтожения сельскохозяйственных вредителей и нейтрализации опасных химических веществ. Для этого достаточно заменить содержимое контейнера с пожаротушащим веществом.

По мнению специалистов, появление мин снизит риски для пожарных и уменьшит стоимость тушения возгораний.