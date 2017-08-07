В Башкирии при пожаре погибли 9 человек

Крупный пожар произошел в селе Угузево Бирского района Башкирии. В результате возгорания в деревянном доме погибли 9 человек, в том числе пять детей, сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан.

По днным регионального управления МЧС, сообщение поступило на пульт спасателей 7 августа в 02:24 по местному времени. В Угузево загорелся бревенчатый дом размером 7 на 8 метров. Спасатели ликвидировали пожар спустя четыре часа после вызова. В тушении пламени приняли участие 16 человек и 7 единиц техники.

Как уточняет региональное СУ СКР, сотрудники МЧС спасли троих жителей и нашли тела 9 человек. Среди спасенных – пожилая хозяйка дома. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

На место трагедии для выяснения обстоятельств случившегося выехали следователи криминалисты главного управления криминалистики СКР. Причину смерти людей предстоит определить специалистам судебно-медицинской экспертизы.

Эксперты уже назвали предварительную причину возгорания: пожар произошел из-за неисправности электропроводки.