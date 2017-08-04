«Калашников» потратит более 8 млн рублей на огнезащиту

Завод по производству стрелкового оружия концерн «Калашников» (Ижевск) ищет подрядчика, который выполнит огнезащитные работы на производственном объекте. Аукционная документация 3 августа была опубликована на портале Госзакупок.

Компания отдает предпочтение предприятиям малого и среднего бизнеса. Максимальная цена заявки составляет 8 251 243 рублей. За эти средства победитель обязан нанести огнезащитную краску и смонтировать конструктивную огнезащиту на металлоконструкции объекта «Производственный корпус КТЦ».

Заказчик предусмотрел использование определенных материалов. Для монтажа конструктивной системы огнезащиты исполнитель должен применять рулонный фольгированный базальтовый материал МБФ — металл -90 с приведенными толщинами металла 3,4 мм, 4,8 мм и 5,8 мм, а также жаростойкую мастику. Покраску металла следует проводить краской Терма Люкс, грунтовкой ГФ — 021 и растворителем Р-646.

Добавим, заявки на участие в аукционе принимаются до 10 августа 8 утра по московскому времени. Подведение итогов запланировано на 15 августа.