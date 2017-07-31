Путин внес поправки в Технический регламент по пожаробезопасности

Президент России Владимир Путин ввел добровольный порядок составления декларации пожарной безопасности для малого и среднего бизнеса, а также смягчил требования по пожаробезопасности к религиозным объектам. Документ 29 июля опубликован на портале правовой информации.

Ранее, 19 июля, внесение поправок в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одобрили депутаты государственной думы. На принятие документа у них ушел год. Проект закона в мае 2016 года внесло правительство РФ. Депутаты начали рассматривать документ спустя полгода.

Как следует из пояснительной записки к закону, нормативный акт вводит новый класс функциональной пожарной опасности – Ф3.7, касающийся религиозных объектов.

«Данные изменения позволят исключить избыточные требования в отношении объектов религиозного назначения и сократить материальные затраты на обеспечение пожарной безопасности, а также сохранить исторический облик этих объектов», – отмечается в документе.

Закон вводит требования к проведению идентификации зданий и сооружений, дает право проектировщикам самим определять расстояния между производственными объектами и зданиями иного назначения с учетом воздействия факторов пожара, а также устанавливант добровольный порядок составляения декларации по пожбезопасности.

«Объекты, на которые будет составлена упомянутая декларации, не будут включаться в план проведения плановых проверок органами государственного пожарного надзора», – сообщается в пояснительной записке.

Добавим, с полным текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.