Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
машина

Путин внес поправки в Технический регламент по пожаробезопасности

Наталья Кузнецова 31.07.2017 В России, Новости

Президент России Владимир Путин ввел добровольный порядок составления декларации пожарной безопасности для малого и среднего бизнеса, а также смягчил требования по пожаробезопасности к религиозным объектам. Документ 29 июля опубликован на портале правовой информации.

Ранее, 19 июля, внесение поправок в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» одобрили депутаты государственной думы. На принятие документа у них ушел год. Проект закона в мае 2016 года внесло правительство РФ. Депутаты начали рассматривать документ спустя полгода.

Как следует из пояснительной записки к закону, нормативный акт вводит новый класс функциональной пожарной опасности – Ф3.7, касающийся религиозных объектов.

«Данные изменения позволят исключить избыточные требования в отношении объектов религиозного назначения и сократить материальные затраты на обеспечение пожарной безопасности, а также сохранить исторический облик этих объектов», –  отмечается в документе.

Закон вводит требования к проведению идентификации зданий и сооружений, дает право проектировщикам самим определять расстояния между производственными объектами и зданиями иного назначения с учетом воздействия факторов пожара, а также устанавливант добровольный порядок составляения декларации по пожбезопасности.

«Объекты, на которые будет составлена упомянутая декларации, не будут включаться в план проведения плановых проверок органами государственного пожарного надзора», – сообщается в пояснительной записке.

Добавим, с полным текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации.

Тэги

Смотрите также

Путин ввел штрафы за продажу и выпуск контрафакта

В России начали действовать штрафы за сознательную продажу и производство продукции, не соответствующей техническим регламентам. …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон