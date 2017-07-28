В Санкт-Петербурге загорелся склад с химикатами

Крупный пожар произошел вечером 27 июля в Невском районе Северной столицы. Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на улице 2-й Луч, 13, вспыхнул металлический склад с химикатами размером 20 на 40 метров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 15:53 по местному времени. Спустя 9 минут к месту ЧП прибыло первое подразделение. Спасатели присвоили возгоранию первый уровень сложности.

Специалисты направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию для проведения замеров концентрации вредных веществ в атмосфере.

Возгорание пожарные смогли локализовать в 17:10 вечера. После этого был понижен ранг пожара до 1 БИС.

Полностью потушить возгорание спасатели смогли к 19:00.

В ликвидации пожара принимали участие 79 человек и 18 единиц техники. по данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Специалисты не зафиксировали превышения концентрации в воздухе вредных веществ.

Как сообщают местные СМИ, дым от пожара был виден в центре Санкт-Петербурга, а некоторые очевидцы слышали взрывы.

