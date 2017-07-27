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Мэрия Москвы ввела сертификацию на теплоизоляционные материалы

Наталья Кузнецова 27.07.2017 В России, Новости

Правительство Москвы внесло свой вклад в дело борьбы с контрафактом на рынке материалов в жилищном строительстве. Власти столицы составили список стройматериалов отечественного производства, подлежащей обязательной сертификации. В него вошли теплоизоляционные материалы, смеси и системы отопления, сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

«Эта работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для увеличения доли российской продукции на строительном рынке. Это важный шаг в защите не только отечественной строительной отрасли, но и прав горожан жить в безопасных и комфортных домах. Затем лицензированию будет подлежать лифтовое оборудование, лакокрасочная продукция, светодиодные лампы, трансформаторные ячейки типа КСО-298 MSU и трубопроводная арматура»,  – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, перечень российских стройматериалов был составлен в преддверии масштабной городской программы обновления столичного жилфонда.

Лицензию на право проведения сертификации будут выдавать специалисты «Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» и «Мосстройсертификации».

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