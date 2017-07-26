Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА
новотроицк

Кабмин разрешил производство теплоизоляции в ТОР «Новотроицк»

Наталья Кузнецова 26.07.2017 В России, Новости

Правительство России создало территорию опережающего социально-экономического развития в Новотроицке (Оренбургская область). Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

Документ вводит требования к инвесторам и устанавливает виды экономической деятельности, на которые распространяются льготы и преференции ТОР.  Минимальный объем вложений для резидентов составляет 20 млн рублей. При реализации инвестпроекта в течение первого года компания обязана вложить 5 млн рублей.  Кроме того, инвестор должен создать как минимум 20 новых рабочих мест.

Власти включили в перечень 19 видов деятельности. В частности, производство тепло- и звукоизоляционных материалов, выпуск основных неорганических химических веществ, изготовление огнеупорных изделий.

Как отмечает правительство РФ, создание ТОР «Новотроицк» позволит повысить инвестиционную привлекательность города, создать свыше 2,3 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь более 8 млрд рублей в виде инвестиций. Также ожидается, что новая ТОР поможет снизить зависимость от градообразующего предприятия «Уральская сталь».

Смотрите также

logo_teplohim300х220.png

Старт производства состава огнезащитного атмосферостойкого НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» запустил производство нового состава огнезащитного атмосферостойкого НЕОФЛЭЙМ®517РА (NEОFLAME®517RA) для огнезащиты металлоконструкций в условиях …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон