Кабмин разрешил производство теплоизоляции в ТОР «Новотроицк»

Правительство России создало территорию опережающего социально-экономического развития в Новотроицке (Оренбургская область). Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

Документ вводит требования к инвесторам и устанавливает виды экономической деятельности, на которые распространяются льготы и преференции ТОР. Минимальный объем вложений для резидентов составляет 20 млн рублей. При реализации инвестпроекта в течение первого года компания обязана вложить 5 млн рублей. Кроме того, инвестор должен создать как минимум 20 новых рабочих мест.

Власти включили в перечень 19 видов деятельности. В частности, производство тепло- и звукоизоляционных материалов, выпуск основных неорганических химических веществ, изготовление огнеупорных изделий.

Как отмечает правительство РФ, создание ТОР «Новотроицк» позволит повысить инвестиционную привлекательность города, создать свыше 2,3 тыс. постоянных рабочих мест и привлечь более 8 млрд рублей в виде инвестиций. Также ожидается, что новая ТОР поможет снизить зависимость от градообразующего предприятия «Уральская сталь».