В Екатеринбурге сгорел склад с мясными продуктами

На окраине Екатеринбурга сегодня днем, 21 июля, произошел крупный пожар на территории складских помещений с продуктами. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 1200 кв. метров.

Сигнал о возгорании на Селькоровской поступил на пульт спасаталей в 11: 49 по московскому времени. К месту ЧП выехали 12 единиц техники и 40 человек личного состава. Однако из-за сложности пожара МЧС усилило группировку огнеборцев. На месте был развернут штаб пожаротушения.

Распространению огня способствовало обилие горючих материалов – деревянные стеллажи, заполненные продуктами и потолки высотой 10 метров. Пожарным пришлось при помощи бензопил вскрывать конструкции склада и тушить огонь. Воду подавали с пожарного водоема, расположенного в 500 метрах от складов. Спустя два часа после получения сигнала огнеборцы потушили пламя и спасли второй склад. В борьбе с огнем были задейстованы 82 сотрудника МЧС и 33 единицы техники.

В результате возгорания никто не пострадал. Еще до приезда пожарных 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего склада. Сейчас на месте пожара работают эксперты инженерно-химической лаборатории и дознаватели.

Добавим, как сообщают местные СМИ, на складе хранились продукты одного из мясокомбинатов.