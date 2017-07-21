Путин ввел штрафы за продажу и выпуск контрафакта

В России начали действовать штрафы за сознательную продажу и производство продукции, не соответствующей техническим регламентам. Федеральный закон о наказании нечестных продавцов и производителей 18 июля подписал президент России Владимир Путин. По мнению заместителя главного инженера по развитию «Тизол» Евгения Кузнецова, доказать факты продажи и выпуска контрафакта будет сложно.

Как следует из закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вводятся штрафы за три вида нарушений: сознательные продажа и изготовление товара, выпущенного с нарушением техрегламентов; уклонение от проверки продукции, если он узнает о контрафактном происхождении; продолжение выпуска или продажи опасного продукта после проверки госорганов.

В первом случае нарушителям грозит штраф на сумму от 5 до 30 тыс. рублей, во втором – в размере 10 до 40 тыс., а в третьем – от 30 до полумиллиона. Власти также предусмотрели наказание за повторное нарушение закона – штраф от 40 тыс. рублей, приостановка деятельности или конфискация оборудования. Предполагается наказывать за производство и продажу контрафакта как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.

Однако, как полагает эксперт Евгений Кузнецов, что касается огнезащитных материалов, то поймать нечестных изготовителей и реализаторов будет сложно. Сам закон он поддерживает как и любые документы, которые обязуют компании выпускать товары, соответствующие нормам.

«Факт производства с нарушением техрегламентов сложно доказуем. Все производители говорят о том, что технология производства материалов является коммерческой тайной. Она приравнивается к собственности. Залесть в чью-либо собственность и вынести ее на публичное обсуждение – это нарушение конституции», – поделился с «Огнепорталом» Евгений Кузнецов.

По его словам, эффект принесла бы иная формулировка – о том, что продаваемый товар не соответствует документам, которые его сопровождают.