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«ТехноНИКОЛЬ» расширяет экспортные поставки теплоизоляции

Наталья Кузнецова 20.07.2017 В России, Новости

Кемеровское предприятие корпорации «ТехноНИКОЛЬ» расширило географию поставок негорючего утеплителя из каменной ваты. Как сообщает пресс-служба производителя, продукция начала поступать в Монголию.

Юргинский «Завод ТЕХНО» работает с 2008 года. Предприятие выпускает минераловатный утеплитель из каменной ваты. Мощность производства превышает 1 млн кубометров продукции в год. Благодаря выгодному географическому положению завод поставляет утеплитель в несколько регионов Сибири: Алтай, Хакасию, Красноярский край, Новосибирскую, Иркутсткую, Кемеровскую и Томскую области. На днях компания отправила продукцию за границу.

«Экспортные партнеры — Казахстан, а теперь и Монголия. В настоящее время в Монголию отгружено уже несколько вагонов продукции. Планируем наладить в течение 2017 года регулярные поставки», — отметил директор юргинского завода Дмитрий Салихов.

Отметим, корпорация «ТехноНИКОЛЬ» объединяет 51 завод, в том числе восемь производств минеральной ваты, с суммарным годовым оборотом более 70 млрд рублей. одно из направлений работы компании – экспортные поставки теплоизоляции. В частности, ожидается, что 13 % продукции хабаровского завода «ТехноНИКОЛЬ» отправится в Китай.

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