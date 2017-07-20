Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

Дисквалификация или штраф. Определены меры наказания за ложное заключение об аудите пожбезопасности

Анастасия Крутикова 20.07.2017 В России, Новости

ГУ МЧС России сообщает о вступивших в силу изменениях в ФЗ «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В качестве наказания за нарушения экспертов в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта требованиям пожбезопасности или дачу ложного заключение аудита пожарной безопасности, должностные лица будут обязаны выплатить штраф от 15 до 20 тысяч рублей либо быть дисквалифицированы от одного года до трех.

Под ложным понимается заключение без проведения независимой оценки пожарного риска или после ее проведения, но противоречащее содержанию материалов, представленных эксперту, состоянию пожарной безопасности объекта, фактическому соблюдению противопожарного режима.

Кроме того, выросли штрафы за нарушение пожбезопасности для граждан и предпринимателей. Для граждан он составляет 3 тысячи рублей (вместо установленных ранее 1,5 тыс. рублей), для предпринимателей − от 20 до 30 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима − от 30 до 40 тысяч рублей. В случае повторного не соблюдения предписания органа госпожнадзора, индивидуальный предприниматель должен выплатить штраф в 40 тыс. рублей или приостановить деятельность до 90 дней.

Тэги

Смотрите также

«ОБО Беттерманн»: мы нацелены на российский бизнес

Компания «ОБО Беттерманн» намерена расширять производство огнезащитных материалов в России. Об этом на конференции «Огнезащита и …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон