Дисквалификация или штраф. Определены меры наказания за ложное заключение об аудите пожбезопасности

ГУ МЧС России сообщает о вступивших в силу изменениях в ФЗ «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В качестве наказания за нарушения экспертов в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта требованиям пожбезопасности или дачу ложного заключение аудита пожарной безопасности, должностные лица будут обязаны выплатить штраф от 15 до 20 тысяч рублей либо быть дисквалифицированы от одного года до трех.

Под ложным понимается заключение без проведения независимой оценки пожарного риска или после ее проведения, но противоречащее содержанию материалов, представленных эксперту, состоянию пожарной безопасности объекта, фактическому соблюдению противопожарного режима.

Кроме того, выросли штрафы за нарушение пожбезопасности для граждан и предпринимателей. Для граждан он составляет 3 тысячи рублей (вместо установленных ранее 1,5 тыс. рублей), для предпринимателей − от 20 до 30 тысяч рублей, в условиях особого противопожарного режима − от 30 до 40 тысяч рублей. В случае повторного не соблюдения предписания органа госпожнадзора, индивидуальный предприниматель должен выплатить штраф в 40 тыс. рублей или приостановить деятельность до 90 дней.